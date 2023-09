Zelensky: "Togliere potere di veto alla Russia nel Consiglio di Sicurezza Onu. Mosca si ritiri dall'Ucraina, Crimea compresa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la presenza della Russia al Consiglio di Sicurezza è «illegittima», e «il potere di veto in mano all’aggressore è quello che ha spinto l’Onu in questa situazione di stallo». Parlando al summit del Cds sull'Ucraina, Zelensky ha sottolineato che «in caso di atrocità di massa il potere di veto dovrebbe essere sospeso e l’Assemblea Generale Onu dovrebbe avere il potere di superare il veto».

Zelensky, inoltre, ha ricordato davanti al Consiglio di Sicurezza Onu che la formula di pace ucraina prevede l’integrità territoriale del Paese e parla quindi di «ripulire il territorio dall’occupante».

«Va fatto secondo il diritto internazionale», ha spiegato Zelensky, «e quindi col completo ritiro delle truppe russe, delle formazioni militari, compresa la Flotta del Mar Nero e il ritiro tutte le forze mercenarie e paramilitari da tutto il territorio dentro i confini riconosciuti internazionalmente», quindi anche la Crimea.

Guterres: prove di crimini russi scioccanti in Ucraina

«Sono state documentate prove di diffuse e scioccanti violazioni dei diritti umani, comprese violenze sessuali legate al conflitto, detenzioni arbitrarie, esecuzioni sommarie, per lo più da parte della Russia, e il trasferimento forzato di civili ucraini, compresi i bambini, nel territorio sotto il controllo russo o in Russia». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina. «Questi documenti sono vitali per chiedere conto della responsabilità, fondamentale per tutte le violazioni dei diritti umani», ha aggiunto.