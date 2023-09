Maddy Cusack, la calciatrice stella dello Sheffield United muore improvvisamente a 27 anni

La calciatrice Maddy Cusack, recentemente riconfermata nello Sheffield United, è morta improvvisamente all'età di 27 anni. Il club ha espresso profondo dolore per la sua scomparsa e ha chiesto rispetto per la privacy, non fornendo dettagli sulla causa della morte.

Maddy Cusack, che aveva giocato per Aston Villa, Birmingham City e Leicester City, era al Sheffield United dal 2019 e aveva giocato oltre 100 partite per la squadra. Era stata anche nominata una delle capitane lo scorso mese e lavorava nel loro dipartimento di marketing.

Stephen Bettis, amministratore delegato dello Sheffield United, ha sottolineato la sua popolarità e il suo ruolo unico nel club. Leah Williamson, capitana della nazionale femminile inglese, e Sue Campbell, direttrice del calcio femminile della FA, hanno espresso le loro condoglianze.