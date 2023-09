Papa Francesco: non c'è invasione di migranti, propagande allarmiste

Papa Francesco parla dei «vari porti mediterranei» che «si sono chiusi. E due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: "Invasione" ed "emergenza". Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita», ha sottolineato nel suo intervento agli Incontri del Mediterraneo. «Quanto all’emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un’urgenza momentanea, sempre buona per far divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza: con una responsabilità europea».

«Noi cristiani - ha aggiunto il Pontefice - non possiamo accettare che le vie dell’incontro siano chiuse, che la verità del dio denaro prevalga sulla dignità dell’uomo, che la vita si tramuti in morte!». «Per favore non chiudiamo le vie dell’incontro!».

«C'è un grido di dolore che più di tutti risuona - ha proseguito il Papa - e che sta tramutando il mare nostrum in mare mortuum, il Mediterraneo da culla della civiltà a tomba della dignità. È il grido soffocato dei fratelli e delle sorelle migranti».

Papa chiude la polemica sul fatto che sia venuto a Marsiglia e «non in Francia», come più volte ha ribadito perché la sua priorità è visitare prima tutti i Paesi più piccoli e periferici dell’Europa. «Il Presidente - ha detto il Papa riferendosi ad Emmanuel Macron presente al Palais du Pharo - una volta mi ha invitato a visitare la Francia ma mi ha detto così: "L'importante è che venga a Marsiglia"».

Mentre i Paesi d’Europa tentennano sulla questione migranti, il Papa non fa tanti giri di parole: «Non possiamo rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio - aveva detto ieri - imprigionati e torturati in modo atroce», «non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi, dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell’indifferenza. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà!». Lo dice a Marsiglia, davanti al monumento che commemora le vittime in mare e il pensiero è per quei migranti che cercano una vita migliore e per questo si mettono in mare.