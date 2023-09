Bimba di 2 anni scomparsa ritrovata nel bosco in Michigan: dormiva nel bosco protetta dai suoi cani usando il più piccolo come cuscino

Una bambina di 2 anni che ha camminato per più di tre miglia a piedi nudi con i suoi due cani è stata trovata che dormiva vicino a un sentiero nel bosco del Michigan, usando il cane più piccolo come cuscino. Lo riferisce la Cnn.

Gli agenti sono stati chiamati in una casa a Faithorn, Michigan, mercoledì alle 20, dopo che la piccola si era allontanata da casa, ha riferito il tenente Mark Giannunzio della Polizia dello Stato del Michigan. La madre ha detto che aveva sentito l'istinto di controllare la figlia che stava giocando in giardino e ha scoperto che lo zio le aveva detto di entrare in casa perché non aveva le scarpe.

Quando si sono resi conto che Thea non era in casa, hanno iniziato a cercarla e, dopo 20 minuti, hanno chiamato la polizia. La Polizia ha inviato droni e squadre di ricerca, mentre la comunità locale ha formato un proprio gruppo di ricerca per aiutare a trovare la bambina.

Verso mezzanotte, un amico di famiglia, cercando la piccola con un veicolo fuoristrada, ha trovato il Rottweiler della famiglia, Buddy. Poco dopo, ha scoperto la bimba che dormiva usando come cuscino Hartley, l'altro cane della famiglia.

Quando è stato ritrovata, la temperatura esterna era di circa 15 gradi. Dopo un controllo medico, è stato determinato che la bambina stava bene.