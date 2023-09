Florida, ucciso alligatore con resti di una donna tra le fauci

Un alligatore di 4 metri è stato ucciso dopo essere stato avvistato in Florida con i resti di una donna tra le fauci. Lo ha riferito la polizia, riporta la Bbc secondo cui un testimone aveva segnalato l’animale in un canale stringere in bocca la parte inferiore del busto della vittima. L’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha detto che l’animale è stato ucciso e ha confermato che i resti della 41enne Sabrina Peckham sono stati trovati nel corso d’acqua. Saranno le indagini a chiarire le circostanze della morte della donna.