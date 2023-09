Esplode deposito di benzina nel Karabah in Azerbaigian: almeno 68 morti e 105 dispersi

Almeno 68 persone sono rimaste uccise e 105 sono ancora disperse nell'esplosione di un deposito di carburante nella regione separatista del Nagorno-Karabakh, l’enclave popolata dagli armeni ma appartenente all’Azerbaigian nel Caucaso. Lo ha reso noto il governo della regione.

L’esplosione è avvenuta mentre migliaia di armeni che cercavano di lasciare la regione erano in fila per rifornire le loro auto. Il bilancio dei morti è stato rivisto dopo che il ministro della salute armeno, Anahit Avanesyan, in una conferenza stampa a Erevan aveva detto che erano stati trasferiti i corpi di 125 persone dal Nagorno-Karabakh agli obitori in Armenia; e che 67 persone erano state trasferite nei centri ustionati. Il difensore civico per i diritti umani del Nagorno-Karabakh, Gegham Stepanyan, ha poi aggiunto nel canale ufficiale del governo sull'app di messaggistica Telegram che i 125 erano morti legati alla guerra.