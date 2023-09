Giallo sulla morte di Sokolov: per la Russia è vivo. Kiev: stiamo chiedendo informazioni

E' giallo sulla morte dell’ammiraglio Viktor Sokolov comandante della flotta russa del Mar Nero. L'annuncio era stato dato da fonti ucraine mentre il Cremlino non ha informazioni sull'uccisione, rivendicata dagli ucraini. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass. Anzi. L’agenzia statale russa Ria Novosti ha diffuso un video di una riunione di alti ufficiali svoltasi oggi in cui compare anche l’ammiraglio Viktor Sokolov, il comandante della flotta del Mar Nero che gli ucraini avevano detto di avere ucciso in un attacco missilistico venerdì a Sebastopoli. Sokolov viene mostrato mentre, in collegamento video, ascolta un discorso del ministro della Difesa Serghei Shoigu.

La replica di Kiev

«Come sapete, 34 ufficiali sono stati uccisi in un attacco missilistico al quartier generale della flotta russa del Mar Nero. Le fonti disponibili affermano che il comandante della Flotta del Mar Nero era tra i morti. Molti non sono ancora stati identificati a causa della frammentazione dei corpi. Poiché i russi sono stati costretti a pubblicare urgentemente una risposta con Sokolov presumibilmente vivo, le nostre unità stanno chiarendo le informazioni. Questo fa parte della procedura di raccolta dei dati sui risultati dell’operazione». Lo fa sapere il Comando delle Operazioni Speciali in un comunicato diffuso su Telegram.