Miss Zimbabwe è bianca. Ma scoppia la polemica sui social contro Brooke Bruk-Jackson: "Non ci rappresenta"

Nata e cresciuta ad Harare, la capitale dello Zimbabwe, Brooke Bruk-Jackson, 21 anni, è stata incoronata miss Universo Zimbabwe e dunque rappresenterà di diritto la nazione africana al prossimo concorso di Miss Universo. Tuttavia, «l'eccitazione che circonda la sua vittoria è rovinata da un’ondata di reazioni contrastanti», scrive il portale online The Zimbabwean, notando che in molti sostengono che la scelta «sia contaminata da pregiudizi razziali», mentre sui social media c'è chi sostiene che «si sia assicurata la corona perché è bianca». Alcune persone hanno trovato strano che, essendo Brooke Bruk-Jackson l’unica donna bianca tra le 25 concorrenti, sia stata proprio lei nominata vincitrice. Altri hanno sottolineato che in Zimbabwe il 98% della popolazione è di colore e quindi Brooke non rappresenta davvero il Paese. Ma c'è anche chi ha difeso la scelta, scrivendo che «le reazioni degli zimbabweani sono davvero vergognose e disgustose. Brooke è dello Zimbabwe, punto!». Durante il concorso, alla neo miss è stato chiesto quale fosse la sua più grande paura e lei, forse prevedendo le polemiche poi sollevate, ha risposto: «Vorrei che chiunque entri nella mia vita, fosse ispirato e trasformato non dal mio aspetto, ma da ciò che c'è dentro il mio cuore».