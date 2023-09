Putin celebra la "riunificazione di 4 regioni alla Russia". Medvedev: nuove aree ucraine torneranno di Mosca

La Tass riferisce che il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i cittadini per il Giorno della riunificazione delle regioni del Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson con la Russia: «Cari cittadini russi, mi congratulo con voi per il Giorno della riunificazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson con la Russia. Un anno fa, il 30 settembre, ha avuto luogo un evento decisivo, veramente storico e fatidico: l'ammissione di quattro nuovi soggetti della Federazione alla Russia. Milioni di residenti delle regioni hanno fatto la loro scelta: stare con la loro patria», ha detto.

Medvedev, nuove regioni ucraine torneranno alla Russia

«Oggi è il giorno della riunificazione delle nuove regioni con la Russia. L’operazione militare speciale continuerà fino alla completa distruzione del regime nazista di Kiev e alla liberazione dei territori nativi russi dal nemico. La vittoria sarà per noi. E ci saranno altre nuove regioni all’interno della Russia». Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev nel Giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i cittadini per la «riunificazione di 4 regioni alla Federazione russa": Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. «Un anno fa, attraverso i referendum, gli abitanti hanno preso la fatidica decisione di stare con la loro Patria. Questa scelta è diventata un simbolo non solo del ripristino della giustizia storica, ma anche dell’unità del popolo russo, della sua colossale volontà e del suo altruismo», afferma Medvedev.