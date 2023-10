"Mamma, ti amo. Andiamo a morire", l'audio choc di una ragazza morta nell'incendio della discoteca di Murcia

«Mamma, ti amo. Andiamo a morire». E' quanto dice una ragazza che figura tra le vittime dell’incendio delle discoteche di Murcia, in un audio diffuso sui social dal padre. L’audio è stato inviato alle 6 di mattina. Nella registrazione si sentono grida di paura e c'è chi chiede che si accendano le luci per potere uscire. Molti sopravvissuti, infatti, hanno raccontato che subito dopo lo scoppio dell’incendio è saltata la luce. Questa ragazza, di Caravaca de la Cruz, un centro della provincia, era andata in città con diversi amici. «Erano andati perché da noi a Caravaca non ci sono discoteche. Era la seconda volta che andava» ha raccontato il padre.