Contrariamente alle previsioni iniziali, i socialdemocratici nazionalisti di sinistra dell'ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia. Dopo lo spoglio di quasi il 99% dei distretti elettorali il partito d'opposizione Smer ha ottenuto il 23,3% dei voti, secondo i risultati preliminari diffusi stamattina dalla commissione elettorale di Bratislava.

Il partito populista slovacco contrario agli aiuti all'Ucraina ha superato i centristi filo-Ue del Ps, sostenuti dal 17,03% degli elettori. I risultati definitivi sono attesi in mattinata domenica mattina. Il voto in questo Paese da 5,4 milioni di abitanti membro dell'Ue e della Nato è considerato decisivo per sapere se la Slovacchia resterà sulla sua strada filo-occidentale o si rivolgerà maggiormente alla Russia. La presidente slovacca Zuzana Caputova ha dichiarato stamattina questa che affiderà la formazione del prossimo governo al leader del partito vincitore, indipendentemente dalle sue "preferenze personali" come ex membro del Ps. Smer ha detto che non commenterà il voto fino a stasera. Il partito di Fico aveva promesso durante la campagna elettorale di sospendere gli aiuti alla vicina Ucraina. L'ex premier ha attaccato Ue e Nato e si è opposto a qualsiasi ulteriore aiuto militare a Kiev.