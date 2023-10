Venti di crisi tra Kate Middleton e il principe William? L'indizio che allarma sudditi e fan

C'è aria di crisi tra il principe William e Kate Middleton? Il dubbio scaturisce dal fatto che l'erede al trono di Gran Bretagna andrà da solo alla terza edizione degli Earthshot Awards. L'assenza di Kate ha sollevato l'allarme tra sudditi e ammiratori della coppia reale anche perchè nelle edizioni precedenti i due avevano sfilato insieme sul red carpet.

Kate Middleton ha annunciato a sorpresa che stavolta non sarà presente agli Earthshot Awards, il prestigioso evento ambientale in programma a Singapore a novembre. E' la prima volta che la principessa si tira indietro davanti a un apuntamento ufficiale, e in molti si stanno chiedendo quali siano le ragioni che hanno portato a questa decisione.

Ma non è la prima volta che si rincorrono voci di questo tipo: ci sono infatti gossip su presunti tradimenti messi in atto dal principe William che sembrerebbe avere più di un interesse particolare nei confronti di Lady Rose Hanbury. Ora si tratta di capire se dietro l'assenza di Kate all'evento a Singapore sia l'anticamera di una crisi, o una semplice scelta decisa dalla moglie dell'erede al trono.