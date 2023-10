Tragedia in Messico, crolla il tetto di una chiesa: almeno nove morti

E’ salito ad almeno nove morti, 20 dispersi e 50 feriti il bilancio del crollo del soffitto di una chiesa nel nordest del Messico. Lo rendono noto le autorità, citate dai media locali. «Nove persone sono morte» nella città costiera di Ciudad Madero, ha detto in un comunicato un portavoce del governo dello stato di Tamaulipas. Altre persone sono rimaste intrappolate e sono in corso le operazioni di salvataggio: almeno 20 persone ci sarebbero ancora sotto le macerie della parrocchia di Santa Cruz, dove al momento del crollo si stava per celebrare un battesimo.