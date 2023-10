Maxi operazione contro il Pkk in Turchia, 67 arresti. Giornalista indagata per propaganda terroristica

Le forze di sicurezza hanno catturato 67 sospetti terroristi durante una maxi operazione antiterrorismo contro il Pkk in tutta la Turchia alla quale hanno preso parte circa 13.400 forze di sicurezza, dopo l'attacco kamikaze di domenica ad Ankara. Lo ha riferito il ministro degli Interni del Paese Ali Yerlikaya, citato da Anadolu. Dodici sospetti terroristi sono stati catturati nelle province di Mersin, Van, Sanliurfa, Mardin e Aydin, ha detto Yerlikaya su X. Altri 55 sono stati trattenuti in operazioni in 16 province. Alle 8.30 ora locale sono state effettuate 466 operazioni nelle zone rurali, ha sottolineato.

Intanto, la procura di Istanbul ha messo sotto inchiesta la giornalista Aysenur Arslan per «propaganda terroristica» a causa di un commento, durante un programma televisivo, riguardo all’attentato dell’1 ottobre ad Ankara contro il ministero dell’Interno rivendicato dal partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Durante la trasmissione la giornalista aveva posto alcuni dubbi sulla dinamica dell’attacco. Domenica, due membri del Pkk hanno tentato di attaccare un’entrata del ministero dell’Interno di Ankara, uno dei terroristi si è fatto esplodere e l’altro è stato ucciso dalle forze dell’ordine. Due agenti di polizia sono rimasti feriti durante l’attentato.