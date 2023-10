Protestò in tv contro la guerra in Ucraina, 8 anni di carcere alla giornalista russa Marina Ovsyannikova

Non era passato nemmeno un mese dall’invasione dell’Ucraina quando, il 15 marzo 2022, la giornalista russa Marina Ovsyannikova irruppe in diretta sulla televisione statale mostrando un cartello scritto a mano in cui si leggeva "No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, vi dicono bugie qui".

Un anno e mezzo dopo un tribunale russo l’ha condannata a otto anni e sei mesi di carcere da scontare in una colonia penale. La procura ne aveva chiesti 9 e mezzo. La sentenza non si riferisce formalmente a quelle frasi, ma alle proteste che la giornalista ha portato avanti nei mesi a venire. Il verdetto è stato letto in sua assenza, visto che il processo si è svolto in contumacia da quando la 45enne Ovsyannikova è scappata in Francia con la figlia dopo essere riuscita a eludere la sorveglianza degli arresti domiciliari. Da Parigi il ministero degli Esteri francese ha subito denunciato la decisione della giustizia russa dicendosi «molto preoccupato per l’intensificarsi della campagna di repressione condotta dalle autorità di Mosca nei confronti di voci critiche del potere».

La reporter era - ed è - una di queste, nonostante alcuni l'accusassero di fare il doppiogioco e di essere in realtà una spia al soldo del Cremlino per il suo passato da propagandista e perché chiedeva che le sanzioni colpissero solo lo zar e gli oligarchi, risparmiando quindi l’economia del Paese e, di conseguenza, la vita dei cittadini. Ai suoi detrattori non erano bastate le 14 ore di interrogatorio senza avvocato, le continue proteste contro Putin o i video in cui la giornalista diceva di essere «sinceramente dispiaciuta» per aver contribuito a "rendere zombie i russi con la propaganda» lavorando «per l'emittente statale Perwyj Kanal».

Dopo l’incursione televisiva la giornalista si era licenziata dalla rete e aveva lavorato per un periodo al Welt, in Germania. A luglio del 2022, però, era stata costretta a rientrare in Russia per un contenzioso legale con l’ex marito, Igor Ovsyannikov, per l’affidamento della figlia undicenne: una corte di Mosca lo aveva risolto stabilendo che dovesse stare con il padre perché la mamma «è impegnata in attività politiche». La sua protesta contro Mosca e la guerra è continuata e, dopo l'ennesima dimostrazione solitaria, la reporter era finita ai domiciliari con l’accusa di aver diffuso false informazioni sulle Forze armate russe. Una spada di Damocle che Ovsyannikova si è portata dietro anche dopo la fuga in Francia e che ora si è abbattuta definitivamente su di lei.