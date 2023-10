Mosca chiede un cessate il fuoco tra Israele e Palestina. Teheran: "Siamo fieri dei combattenti palestinesi"

La Russia è in contatto con le autorità israeliane, palestinesi e dei Paesi arabi e invita le parti in conflitto a cessare il fuoco. Lo ha dichiarato alla Tass il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i paesi africani e viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. «Si tratta di una ricaduta di un conflitto che dura da 75 anni. Mosca è in contatto con tutte le parti, compresi i Paesi arabi. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la pace», ha detto, commentando l’aggravarsi del conflitto israelo-palestinese.

«Ci congratuliamo con i combattenti palestinesi»: lo ha detto il consigliere della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, Rahim Safavi, dopo gli attacchi di Hamas su Israele. «Saremo al fianco dei combattenti palestinesi fino alla liberazione della Palestina e di Gerusalemme», afferma, secondo quanto riporta l’agenzia semi-ufficiale iraniana Isna.

«Il governo italiano condanna fermamente l’attacco ad Israele, difendiamo il diritto di Israele ad esistere ed a difendersi». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Matera, a margine di una visita allo stabilimento Mermec (ex Ferrosud).