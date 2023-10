Oltre 5000 razzi da Gaza su Israele, Hamas rivendica. Netanyahu: "Siamo in guerra". Sei morti e 200 feriti

"Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu, annunciando l'operazione 'Spade di ferro' in risposta agli attacchi di Hamas e aggiungendo di aver dato l'ordine all'esercito di richiamare i riservisti e di "rispondere alla guerra con irruenza e un'ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora". "Il nemico - ha sottolineato - pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo". "Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Atmosfera già di guerra a Gaza, sirene d'allarme a Tel Aviv e Gerusalemme. Dalla prima mattina la popolazione si trova infatti sotto nutriti lanci di razzi (oltre 5000) verso Israele, parte dei quali sono intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. L'attacco - riferiscono fonti locali - è iniziato mentre i bambini si stavano andando a scuola. Sono subito rientrati nelle loro case mentre le strade - secondo le fonti - si stanno svuotando. Il portavoce militare ha raccomandato ai cittadini del sud e del centro di Israele di "restare nelle aree protette e seguire le istruzioni del Centro di comando interno". In seguito all’inizio delle ostilità i supermercati di Gaza sono stati presi d’assalto dalla popolazione che teme che dovrà adesso affrontare un conflitto prolungato con Israele. Gli scaffali dei prodotti alimentari - riferiscono fonti locali - si sono presto svuotati. Lunghe file sono segnalate anche dai fornai. Nelle stazioni di benzina automobilisti cercano di aggiudicarsi le ultime scorte di combustibile disponibili, in un’atmosfera di forte tensione. Ieri decine di migliaia di sostenitori della Jihad islamica si erano raccolti in piazza a Gaza per celebrare l'anniversario della fondazione del movimento. Ma ancora non è chiaro se ci sia un legame fra quell'evento e i lanci di oggi.

Il capo dell’ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l’inizio della operazione 'Alluvione al-Aqsa'. "Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista - ha detto Deif - ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti". Deif ha anche precisato che l'operazione rappresenta una reazione "alla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme» e al costante rifiuto da parte di Israele di «liberare i nostri prigionieri". Ha affermato che i miliziani hanno avuto ordine di "non uccidere donne e bambini". Ha anche fatto appello a tutti i palestinesi di unirsi alla lotta armata. "Il nemico - ha detto - è più debole di quanto non si pensi". Questo testo è stato diffuso sul web da Hamas che, come in passato, ha mostrato solo un profilo oscurato del volto di Deif. Fonti locali aggiungono che dagli altoparlanti delle moschee sono diffusi messaggi di tripudio. Fra questi: "Abbiamo sorpreso il nemico. E' una grande vittoria della resistenza armata".

E’ salito a 6 il bilancio delle vittime dei razzi di Hamas lanciati da Gaza, mentre i feriti - secondo i media - sono circa 200. Tra i morti anche il presidente del Consiglio regionale di uno dei due settori delle comunità israeliane vicino alla Striscia. Nel frattempo la polizia ha fatto sapere che «sono circa 60 i terroristi di Hamas penetrati in 14 luoghi di Israele» lungo il confine con Gaza, mentre fonti non confermate riportano che i miliziani armati palestinesi avrebbero preso il controllo di tre kibbuz.

Alcuni analisti segnalano che l'attacco da Gaza avviene quasi nella stessa data di ottobre del 1973 quando Egitto e Israele attaccarono Israele nel giorno di Kippur. Sul web si sono intanto diffuse immagini - la cui autenticità non è stata ancora confermata - che mostrano miliziani palestinesi in volo da Gaza verso Israele con deltaplani.

"Seguiamo con angoscia le notizie provenienti da Israele e condanniamo senza riserve gli attacchi condotti da Hamas". E' quanto scrive su X l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Queste orribili violenze devono cessare immediatamente. Con il terrorismo e la violenza non si risolve niente", aggiunge Borrell. "L'Ue esprime la sua solidarietà a Israele in questi difficili momenti". Anche la Francia "condanna con la massima fermezza gli attacchi terroristici in corso contro Israele e la sua popolazione": lo scrive questa mattina in una nota il Quai d'Orsay. Parigi "esprime piena solidarietà ad Israele e alle vittime di questi attacchi" e "ribadisce il suo assoluto rifiuto del terrorismo e il suo impegno per la sicurezza di Israele".