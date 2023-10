Attacco ad Israele, Crosetto: "Area instabile e la Russia può avere interesse a destabilizzare l'area"

«E' un attacco terroristico, quasi una dichiarazione di guerra di fronte alla quale non poteva che esserci la solidarietà dell’Italia. Stiamo ragionando sui possibili sviluppi di questa guerra, inattesa soprattutto per l’intensità che non ha eguali negli ultimi 20 anni».

Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera. «Gli elementi di instabilità nella zona sono tanti - ha aggiunto - dalla Siria, al Libano e Iran e Russia possono avere interesse a destabilizzare l’area. Sono preoccupato anche per i 1200 soldati della missione Unifil dislocati al confine fra Israele e Libano. Lo scontro con Hamas è esploso al Sud ma il rischio di destabilizzazione riguarda anche il Nord». Crosetto ha sottolineato che «In Italia c'è allerta perchè purtroppo, questi eventi possono comportare una scia di antisemitismo». Il ministro ha ricordato di aver detto giorni fa che «mi preoccupava l’Iran forse più dell’Ucraina e tutti mi hanno risposto che avevo preso troppo sole. Hamas non è storicamente vicino all’Iran ma viviamo una fase in cui si saldano elementi comuni. La reazione israeliana sarà molto dura». E a proposito di Ucraina, Crosetto ha detto che «Il sostegno italiano è sempre stato convinto dal punto di vista politico ma non è mai stato illimitato per possibilità di contributi».

Parlando poi del caso del giudice Apostolico e sulla possibilità di un riaccendersi del conflitto fra politica e magistratura, Crosetto ha detto: «Non bisogna riaccendere la guerra, ma sollevare i problemi è giusto. Chi lo dice che sia la politica a volere lo scontro? Ogni occasione è buona perchè l’altra parte risponda in modo compatto. Se io dico che non mi fido di un magistrato, non sto attaccando la magistratura. Cerchiamo di non ampliare la polemica e stiamo ai fatti cioè, alla necessaria terzietà di un giudice».