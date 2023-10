Caos in Israele, dopo l'Egitto tutto il mondo teme di essere bersaglio: intensificati i controlli da Londra a Napoli, passando per Venezia

La polizia di Londra ha dichiarato di aver aumentato le pattuglie in alcune zone della città in seguito agli attacchi contro Israele da parte del gruppo militante palestinese Hamas.

«Siamo a conoscenza di una serie di incidenti... in relazione al conflitto in corso in Israele e al confine con Gaza», ha dichiarato la Metropolitan Police sui social media. «La Met ha aumentato le pattuglie di polizia in alcune zone di Londra per fornire una presenza visibile e rassicurare le nostre comunità».

Il ministro degli Interni britannico Suella Braverman ha dichiarato «tolleranza zero per l’antisemitismo o la glorificazione del terrorismo nelle strade della Gran Bretagna». «Mi aspetto che la polizia usi tutta la forza della legge contro le manifestazioni di sostegno ad Hamas, ad altri gruppi terroristici proscritti o contro i tentativi di intimidire gli ebrei britannici», ha scritto Braverman su X, ex Twitter

Anche l'Italia non sta con le mani in mano: innanzato il livello di vigilanza al ghetto di Venezia, uno dei più grandi ed antichi d’Europa dopo l’acuirsi del conflitto in Medio Oriente. Lo comunica il prefetto di Venezia Michele Di Bari precisando che ieri sono stati convocati due Cosp (Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica). Rafforzata la vigilanza nei confronti di singoli obiettivi sensibili, a cominciare dagli esponenti di vertice della comunità.

Anche la Digos della Questura di Napoli ha innalzato il livello di attenzione in città dopo gli attacchi a Israele. I luoghi di culto, come la sinagoga, e le altre location abitualmente frequentate sono già monitorate, a Napoli come in tutto il Paese, e presidiate dall’Esercito Italiano ma comunque la Digos (coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli) ha predisposto specifici servizi di monitoraggio. Secondo quanto si apprende, inoltre, la Digos ha intensificato i già i costanti contatti con la comunità ebraica partenopea.