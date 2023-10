Il video choc: "Bambino israeliano rapito e bullizzato dai bimbi palestinesi"

E’ diventato virale sui social il video che secondo quanto denunciato dagli utenti, mostrerebbe un bambino israeliano rapito e portato a Gaza dopo l’attacco lanciato da Hamas contro Israele.

Nel filmato, il bambino è a messo in mezzo tra altri bambini palestinesi che lo spingono, lo prendono in giro, gli agitano un bastone vicino al viso. «Dì 'Ima, ima, imà ('mammà in ebraico) gli dicono i bambini intorno a lui e la voce dietro alla fotocamera, che sembra essere di un adulto.

«Per mantenere vivo il conflitto, vogliono diffondere l’odio alle prossime generazioni», è uno dei commenti più replicati tra gli utenti che condividono il video sui social. Sin dall’inizio dell’attacco senza precedenti contro Israele, nella rete si sono moltiplicati i filmati, le foto e le testimonianze di uomini, donne, bambini rapiti e abusati dalle forze di Hamas, tra i più drammatici risvolti di questa nuova ondata di violenze.