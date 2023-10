Yaffa, la nonna israeliana 85enne rapita da Hamas e mostrata come trofeo

I filmati che circolano in rete sono spaventosi, con la ferocia che si scatena anche contro bambini e anziani. «Questa è mia nonna ed è stata catturata e portata a Gaza», ha scritto Adva Adar sui social, pubblicando l’immagine di una signora dallo sguardo fiero, portata via dai terroristi penetrati nel suo kibbutz. «Il suo nome è Yaffa Adar ed ha 85 anni». In un video condiviso dalla giornalista di Ynetnews Emily Schrader, una famiglia di marito, moglie e due bambini è seduta a terra in una casa, tenuta in ostaggio dai miliziani palestinesi, mentre fuori risuonano esplosioni e colpi di mitra.

La figlia più grande è stata uccisa nell’irruzione: «Volevo che vivesse, c'è la possibilità che torni?», chiede disperato il fratellino alla mamma. «No», risponde lei in uno scambio agghiacciante. Poi si sente una forte raffica di proiettili all’esterno e i due genitori si gettano sui figli, coprendoli col proprio corpo per proteggerli a costo della vita.