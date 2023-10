Attacco a Israele, due italiani dispersi a Gaza: erano in un kibbutz

Anche due italiani tra i dispersi in Israele. Si trovavano in un kibbutz a Beeri, sono padre e figlio italiani con doppio passaporto. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. «Si tratta di due cittadini italiani che hanno anche il passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza, che erano nel kibbutz di Beeri e che non sono rintracciabili. Con le autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa possa essere accaduto loro», ha affermato Tajani. «Mi auguro che non siano stati presi prigionieri e portati nella Striscia di Gaza, non abbiamo notizie in questo senso e nell’altro».

In aggiornamento