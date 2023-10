È guerra in Israele. Scontri con Hamas: oltre mille morti. Ripreso il controllo delle zone a ridosso di Gaza

Israele ha ripreso il controllo di tutte le cittadine sul confine di Gaza. Lo ha detto il portavoce dell’esercito Daniel Hagari, aggiungendo che gli scontri tra soldati e miliziani di Hamas delle ultime ore sono stati «isolati». Hagari ha poi spiegato che sono stati uccisi 3 miliziani nell’area di Shaar Hanegev, uno nel villaggio di Beeri, 5 in quelli di Holit e Sufa e 4 ad Alumim per un totale di 13. «Al momento - ha sottolineato - non ci sono combattimenti in corso ma è possibile ci siano terroristi nell’area». Inoltre le brecce nella barriera difensiva saranno messe in sicurezza con i carri armati. Siamo in un amplissimo processo di reclutamento dei riservisti - ha continuato - In 48 ore abbiamo raggiunto 300.000 riservisti».

Con il macabro conteggio che nella mattinata di oggi ha superato le 700 vittime, Israele piange i suoi caduti, di ogni età, genere e occupazione: soldati, poliziotti, soccorritori e tanti civili, morti sotto i razzi o in combattimento con i miliziani di Hamas. Emergono nomi, storie e foto che vanno ben oltre i gelidi numeri dei bilanci. Sui media dello Stato ebraico particolare impressione ha destato la storia di Hannah Ben-Artzi, la 69enne di Kfar Aviv che è stata dilaniata da un razzo mentre cercava di aprire un rifugio pubblico per i vicini che non sapevano dove ripararsi.

I razzi hanno ammazzato anche dieci beduini arabi israeliani, tra cui sei bambini, il più piccolo dei quali, Yazan Zakaria Abu-Jama, aveva solo 5 anni e viveva nel villaggio di Arara. Secondo una lista parziale pubblicata e costantemente aggiornata da Haaretz, sono particolarmente numerosi i civili uccisi a Netiv HaAsara, tra cui Ofir Libstein, che era il rispettato presidente del Consiglio regionale di Shàar Hanegev. Lunga anche la lista dei militari dispiegati per contrastare le infiltrazioni dei miliziani lungo il confine con Gaza e morti sotto il fuoco di Hamas: ieri era caduto «in uno scontro a fuoco con un terrorista» il colonnello Yonatan Steinberg, 42 anni, comandante della brigata Nahal dell’esercito.

Esercito fatto in larga parte da militari di leva, tutti attorno ai vent'anni, a giudicare dall’elenco pubblicato dal giornale. Tra i soldati uccisi anche un cittadino britannico, Nathanel Young, 20 anni anche lui, che per la famiglia «era pieno di vita, amava gli amici e noi ed era amato da tutti», secondo quanto scrive la Bbc.

Alto il prezzo di sangue pagato anche dalla polizia, tra le cui fila sono stati uccisi diversi alti ufficiali: è il caso del sovrintendente capo, comandante della stazione di Rahat, Ge-ar Davidov; o del sovrintendente capo Itzhak Bazuka-Shvili, che guidava la stazione di Segev Shalom. Sui social compaiono poi le foto di altre due vittime, il sergente Vitaly Karisik, 38 anni, di Ashkelon, e il collega sergente Alon Barad, 38 anni, di Beersheba, entrambi morti in combattimento a Rèim.

E tra gli israeliani uccisi a Rèim, su X circola anche la foto del cadavere del tenente colonnello Sahar Makhlouf del 481.mo battaglione di ricognizione, che secondo informazioni di fonte palestinese era uno di quelli incaricati di individuare gli obiettivi da colpire nella Striscia. Caduti anche diversi agenti dello Shin Bet, il servizio di intelligence interna israeliano, uccisi in combattimenti attorno a Gaza: Yosef Tohar, 39 anni, di Bitzaron, che aveva quattro figli; Maor Shalom, 46 anni, di Arugot, padre di tre figli e Amit Vaks, 48 anni, di Netiv Hàasara, anche lui tre figli.

Due giovani agenti - Ilai Nachman, 23 anni, e Ido Edri, 24 - sono morti nella strage alla festa per Sukkot di Rèim. E poi ci sono gli stranieri presi nel conflitto: i due thailandesi uccisi e Rodolfo Fabián Skariszewski, 56 anni, di Córdoba, in Argentina, morto nel villaggio di Moshav Ohad, colpito mentre portava in giro il suo cane. O il connazionale Abi Kori, che viveva nel kibbutz di Korin.

#BREAKING: Footage Of Kidnapping Spree Of Israeli/Western Tourists At Rave Party Shows Hundreds Fleeing#Israel #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/xwR1O8gPGv — Chief Trumpster (@ChiefTrumpster) October 7, 2023

Nella zona del rave party 260 cadaveri israeliani

Nella zona del rave party del kibbutz Reim (presso il confine con Gaza) sono stati trovati 260 cadaveri «e le ricerche non si sono ancora concluse». Lo ha reso noto un portavoce della organizzazione rabbinica Zaka preposta al recupero di cadaveri nelle aree che sono state teatro di attentati o di altre violenze. Il massacro, secondo le testimonianze, è stato compiuto ieri mattina dall’ala militare di Hamas durante il blitz lanciato in territorio israeliano. Secondo la tv pubblica Kan, l’inteligence di Israele ritiene che Hamas fosse al corrente del party e che abbia indirizzato intenzionalmente lì una parte dei suoi miliziani.

Drammatica escalation in Medio Oriente

Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Colto di sorpresa, lo Stato ebraico si trova a fare i conti con centinaia di morti e una presa d'ostaggi senza precedenti. Alle prime luci dell'alba, nel giorno che chiude le festività ebraiche di Sukkot - come accadde 50 anni fa durante lo Yom Kippur -, da Gaza sono piovuti 5.000 razzi che hanno seminato distruzione e morte. Per ore le sirene di allarme hanno risuonato nel centro e nel sud del Paese, Tel Aviv e Gerusalemme incluse, dove la gente è corsa nei rifugi. Il lancio di razzi non è stato che l'esordio del conflitto: da decine di punti lungo il confine, miliziani armati di Hamas (tra i 200 e i 300) sono penetrati in territorio ebraico e nei kibbutz a ridosso della Striscia da cielo, terra e mare, prendendo in ostaggio civili e militari e uccidendone altri, mentre la gente correva a barricarsi nei rifugi. Video diffusi sui social da siti vicini ad Hamas riportano scene terribili della cattura di ostaggi: secondo i media sarebbero almeno 50, ma il numero non è stato confermato né dal portavoce militare né dalle autorità politiche.

Scontri tra soldati israeliani e miliziani di Hamas si sono verificati nei kibbutz di frontiera, da Ofakim e Beeri a Nirim ed altri: l'esercito in serata ha fatto sapere che combattimenti erano ancora in corso in ben 22 località. Immagini diffuse sui social hanno mostrato la battaglia anche nelle strade di Sderot, dove Hamas avrebbe preso il controllo di un posto di polizia. Tensione pure in Cisgiordania, mentre a Gaza, con il calare del buio, è stata tagliata l'energia elettrica.

Netanyahu: "Siamo in guerra"

"Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non è solo un'operazione, è proprio una guerra", ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo di aver dato ordine all'esercito di richiamare i riservisti e di "rispondere alla guerra con un'irruenza e un'ampiezza che il nemico non ha mai conosciuto finora. Pagheranno un prezzo che non hanno mai dovuto pagare, e alla fine vinceremo". L'aviazione israeliana - secondo i media dopo qualche incertezza - ha preso a martellare la Striscia con attacchi che hanno provocato almeno 232 morti e quasi 1.600 feriti, centrando postazioni di Hamas e della Jihad. Secondo il portavoce militare, sono state attaccate anche infrastrutture militari di Hamas che erano ospitate dentro due grattacieli nel centro di Gaza. Medici senza Frontiere ha parlato di due ospedali colpiti, l'Indonesian Hospital e il Nasser Hospital. Dalla Striscia l'imprendibile capo dell'ala militare di Hamas, Mohammad Deif, ha definito l'operazione 'Alluvione al-Aqsa' una risposta alla "profanazione dei luoghi santi" e alle "detenzioni". "Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista - ha detto Deif - ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti".

Hamas: "Battaglia per la libertà"

Mentre il vice capo di Hamas, Saleh al-Arouri, ha sostenuto che la sua organizzazione è impegnata in una battaglia "per la libertà". "Questa - ha precisato - non è un'operazione mordi e fuggi, abbiamo iniziato una battaglia a tutto campo. Ci aspettiamo che i combattimenti continuino e che il fronte di combattimento si espanda. Abbiamo un obiettivo primario: la nostra libertà e la libertà dei nostri luoghi santi". Non sono in pochi a temere ora che la situazione precipiti anche a nord, con un possibile intervento degli Hezbollah libanesi: alcuni miliziani, secondo i media di Israele, hanno provato a far breccia nella linea di confine ma sono stati respinti a colpi d'arma da fuoco dai soldati israeliani. La notizia è stata però smentita dai miliziani sciiti. In Israele si trattiene il fiato e ci si interroga su come sia stato possibile farsi prendere così alla sprovvista da Hamas, temendo una regia iraniana dietro l'attacco.

In Egitto uccisi due turisti israeliani

Un attacco è stato compiuto contro un gruppo di turisti israeliani ad Alessandria d’Egitto. Lo riportano media arabi, citati da Haaretz, sottolineando che due turisti israeliani sono morti. A sparare sul gruppo di turisti israeliani ad Alessandria d’Egitto è stato un agente di polizia nella zona del santuario Aumd al-Sawari nella zona di El Manshiyya. Lo ha riferito l’emittente egiziana Extra News citando una fonte della sicurezza e sottolineando che oltre a due turisti israeliani è rimasto ucciso anche un egiziano mentre un altro è rimasto ferito. Il poliziotto è stato immediatamente arrestato e il ferito è stato trasferito in ospedale per essere curato.

L'appello del Papa per la pace

«Seguo con apprensione e dolore quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza è esplosa ancora più ferocemente provocando centinaia di morti e feriti», ha detto papa Francesco all’Angelus. «Gli attacchi di armi si fermino, per favore - ha aggiunto -, e si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano ad alcuna soluzione, ma solo alla morte di tanti innocenti». «La guerra è una confitta, è sempre una sconfitta - ha sottolineato il Pontefice -. Preghiamo perché ci sia la pace in Israele e in Palestina».

Il gabinetto di sicurezza di Israele vota lo stato di guerra

Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato la messa in stato di guerra del Paese e che si possono intraprendere «attività militari significative». Lo ha fatto sapere l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu. Il passaggio del Gabinetto di sicurezza è necessario in base alle leggi israeliane secondo cui non si può andare in guerra senza una decisione del governo.