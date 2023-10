Guerra in Medio Oriente. Scaduto l'ultimatum di Hamas: razzi da Gaza su Ashkelon, colpito l'Hotel Regina. Bambini decapitati a Kfar Aza

I razzi di Hamas, nell’ultimo lancio da Gaza, hanno colpito l’Hotel Regina ad Ashkelon e colonne di fumo si vedono all’altezza del porto. Lo riferiscono i media israeliani. Le sirene di allarme che segnalano l’arrivo dei razzi da Gaza stanno risuonando nel nord di Israele, soprattutto a Shlomi e in altre località. Inoltre, alcuni razzi sono stati lanciati dal sud del Libano verso Israele. Lo riferisce la tv al Manar di Hezbollah. L’artiglieria israeliana sta colpendo il territorio libanese in risposta al lancio di razzi dal sud del Libano mentre un raid lanciato da Israele ha anche colpito il porto di Gaza. Le immagini trasmesse in tv da Al Jazeera mostrano una densa nube di fumo che si alza dal porto con i pescherecci e le imbarcazioni in fiamme.

Il ministero della sanità di Hamas nella Striscia di Gaza ha anche reso noto che i morti per gli attacchi israeliani hanno raggiunto il numero di 830 con 4.250 feriti mentre l’Ambasciata israeliana in Usa ha reso noto che il bilancio delle vittime israeliane supera i 1.000 morti. «Almeno 1.008 israeliani sono stati uccisi da sabato», ha detto l’ambasciata israeliana negli Stati Uniti. In un post sui social media, l’ambasciata afferma che sono rimaste ferite anche più di 3.418 persone.