Aveva battuto pochi giorni fa il record di lancio col paracadute, Dorothy Hoffner è morta a 104 anni

Una donna di Chicago di 104 anni è morta lunedì mattina, pochi giorni dopo aver battuto il record come paracadutista più anziana del mondo. La temeraria centenaria Dorothy Hoffner ha vissuto una "esistenza emozionante», ha affermato un portavoce di Skydive Chicago e della U.S. Parachute Association, che ha condiviso la notizia della sua morte con il Chicago Sun-Times. La causa della morte non è stata resa nota.

Hoffner è diventata la persona più anziana a saltare da un aereo con un paracadute l’1 ottobre, quando è atterrata in sicurezza con un salto in tandem da oltre 4.100 metri allo Skydive Chicago Airport di Ottawa, in Illinois. "L'età è solo un numero", ha commentato la donna dopo il suo salto da record di sette minuti. Il record precedente era stato stabilito nel 2022 dalla svedese Linnéa Ingegärd, 103 anni, e ora la Skydive Chicago sta lavorando per rendere l’impresa ufficiale nel Guinness dei primati.