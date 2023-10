"A Gaza niente luce, acqua, benzina fino al rilascio degli ostaggi di Hamas". Sirene d'allarme nel centro di Israele

«Non sarà fornita elettricità, né acqua, né entreranno camion di benzina (a Gaza) finchè gli ostaggi israeliani non torneranno a casa": lo ha detto il ministro dell’Energia israeliano, Israel Katz. «Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno - ha aggiunto - ci può fare prediche sulla moralità». Il bilancio delle vittime israeliane dall’inizio della guerra continua a salire, raggiungendo quota 1.300, secondo quanto riportato dai media locali. Non è ancora chiaro il destino delle circa 150 persone rapite e portate nella Striscia di Gaza durante il devastante attacco del gruppo terroristico Hamas. I feriti sono circa 3.300, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. A Gaza più di 50 vittime nei raid compiuti nella notte, in tutto i morti sono 1.200. Intanto Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Israele in visita dopo gli attacchi di Hamas. Incontrerà il premier Benyamin Netanyahu, membri del governo e il presidente Isaac Herzog.

Dirigente del Fronte Popolare morto in un bombardamento a Gaza