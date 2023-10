Attacco in un liceo in Francia: insegnante ucciso a coltellate, due feriti gravi. L'aggressore urlava "Allah Akbar"

Un insegnante è stato brutalmente ucciso e due persone sono rimaste ferite gravemente in un attacco armato con coltello avvenuto oggi in un liceo della città di Arras, nel nord della Francia. La notizia è stata riferita da Bfm-Tv, che ha prontamente informato i cittadini circa l'atroce episodio e le immediate conseguenze.

L’attentatore sarebbe un ceceno di 20 anni, secondo fonti citate dalla tv Bfm.Il giovane, probabilmente un ex allievo, era schedato «S», che nel sistema francese significa «a rischio radicalizzazione». Era quindi sorvegliato dai servizi di sicurezza.

Secondo altre notizie che filtrano, il principale sospetto dell'attacco, durante il quale è stata pronunciata la frase "Allah Akbar", è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine. La conferma è arrivata anche da una fonte istituzionale: il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato quanto accaduto attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter.

In Francia oggi c'era forte allerta in scuole ebraiche

L’attacco con il coltello con l'uccisione di un professore del liceo «Gambetta» di Arras è di competenza della procura antiterrorismo, che è stata investita del caso pochi minuti fa. Secondo quanto si apprende, in Francia era alta l’allerta oggi nelle scuole, anche se quelle messe in guardia dalle autorità su possibili rischi di attentati erano quelle ebraiche. Secondo quanto apprendono fonti di Bfm-tv, questa mattina il ministero dell’Interno aveva inviato un messaggio di allerta con raccomandazione di osservare il più alto livello di sicurezza «a tutte le scuole» in Francia e non soltanto a quelle ebraiche come era stato detto in precedenza.

Piantedosi: accoltellamento in Francia rievoca fantasmi

Quanto avvenuto questa mattina in Francia «è il primo episodio riconducibile a quanto sta avvenendo. L’accoltellamento al grido Allah Akbar rievoca fantasmi non molto antichi. Fibrillazioni che si possano verificare ma non sempre possono essere intercettati». E’ quanto afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della lectio magistralis alla settima edizione del premio 'Sine Curà organizzato dall’università Campus Bio-Medico di Roma.