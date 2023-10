La foto dei fidanzati sopravvissuti alla strage del rave: "Pensavamo fosse l'ultimo bacio, volevamo lasciare un ricordo del nostro amore"

Amit Bar e Nir De Jorno, coppia di fidanzati israeliani, hanno condiviso un toccante momento attraverso un selfie mentre cercavano di sfuggire all'attacco terroristico al rave di Re'im.

Nascosti tra la vegetazione e sotto minaccia, si sono scattati una foto mentre si scambiavano un bacio, volendo lasciare un ricordo delle loro ultime istantanee di amore nel caso in cui non fossero sopravvissuti.

Amit ha condiviso la foto su Instagram con un messaggio emotivo, sottolineando l’amore e il sostegno reciproco in un momento di terrore e ringraziando Nir per averla protetta. Durante la fuga hanno perso il contatto con il loro amico Ziv, di cui non hanno più notizie, e Amit ha condiviso un’altra foto sperando che qualcuno possa fornire informazioni su di lui.

Ecco il testo del post: "Amore mio... Non possiamo ancora spiegare ciò che abbiamo vissuto lì senza Ziv, e finché non sarà a casa, nulla sarà finito. Ma siamo qui per miracolo. Tutto è iniziato con i missili, era angosciante ma sono riuscita a incoraggiarmi pensando: qual è la probabilità che un razzo cada proprio su di me? Tutto andrà bene. Abbiamo cercato di scappare con la macchina finché tutto era bloccato, tutti cercavano di fuggire. Quindi abbiamo aspettato un attimo che si calmasse, ci siamo sdraiati per non farci male ma poi le persone hanno iniziato a correre e a gridare che c'erano terroristi. Siamo fuggiti come pecore al macello, correndo nei campi, e tu semplicemente mi trascinavi dietro per mano. Sentiamo i proiettili fischiarci vicino e le persone cadono semplicemente e quei maledetti terroristi ci seguono, circondandoci da ogni parte con le moto, cercando solo di uccidere. Quando ti dico che non ho più forze, mi dici che non abbiamo scelta e dobbiamo continuare a fuggire."

"Cercavamo di fare l'autostop, ma tu hai detto che andare a piedi era più sicuro. Non abbiamo smesso di correre fino a quando io, tu e Ziv ci siamo separati, e noi due ci siamo nascosti nei cespugli. I colpi passavano sopra le nostre teste, non sapevo mai come suonasse il fischio di un colpo, i terroristi passavano accanto a noi sparando ovunque potessero e noi facevamo di tutto per non muoverci, per rimanere in silenzio. All'improvviso, hai deciso di fare un selfie, stavo per arrabbiarmi, non capivo cosa c'entrasse in quel momento, ma ho pensato che almeno se fossimo morti, le nostre famiglie avrebbero avuto un ricordo che ci siamo amati fino all'ultimo momento. Mi hai protetto con il tuo corpo e penso a tutte le altre coppie con una fine diversa dalla nostra... Le atrocità là non sono pienamente percepite e ciò che abbiamo vissuto è inconcepibile; la nostra preghiera costante è che Ziv possa tornare a casa con noi."