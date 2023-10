Strage al rave in Israele: il padre localizza il corpo della figlia con "trova il mio iPhone"

Nella tragica e violenta scena di un attacco terroristico in Israele, una giovane donna, Danielle Waldman, ha perso la vita insieme al suo fidanzato, Noam Shai, a causa degli attacchi di Hamasi durante il Nova Music Festival, vicino al confine con la Striscia di Gaza. Il padre di Danielle, Eyal Waldman, dopo aver perso i contatti con la figlia, ha utilizzato la funzione "Trova il mio iPhone" sperando di ritrovarla viva e temendo un rapimento da parte di Hamas.

La scoperta, però, è stata drammatica: la geolocalizzazione lo ha portato al corpo senza vita della figlia e del suo fidanzato, entrambi uccisi durante un tentativo di fuga. Mentre Eyal condivide il ricordo della figlia, una giovane piena di vita e amore, il dolore e la tragedia di questa storia riecheggiano fortemente, segnando l'ennesimo episodio di una lunga e dolorosa serie di conflitti e perdite in una regione martoriata dalla guerra e dalla violenza.

L'Esercito di Israele: trovati manuali di al Qaida sui cadaveri

I militari dell’esercito israeliano hanno trovato manuali di al Qaida sul corpo dei terroristi. Lo afferma il portavoce delle Forze di difesa israeliane citato da Haaretz. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha affermato che «Hamas è l'Isis: non è uno slogan» e ha presentato una sorta di manuale dello Stato islamico e di al Qaeda sulla produzione degli ordigni esplosivi improvvisati (Ied) che i militanti di Hamas hanno lasciato nelle comunità di confine di Gaza. Lo scrive Haaretz precisando che gli alti funzionari delle forze di difesa israeliane sono in stretto contatto con il capo di stato maggiore interforze Usa e che c'è «un grande valore in questa partnership operativa».