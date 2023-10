Bruxelles, annullata «per motivi di sicurezza» dopo l'attentato la partita Belgio-Svezia

A Bruxelles è stata definitivamente annullata «per motivi di sicurezza», ha fatto sapere l’Uefa, la partita Belgio-Svezia, valida per le qualificazioni all’Europeo di calcio 2024. Le squadre non sono rientrate in campo. I giocatori svedesi nell’intervallo hanno appreso dei due loro connazionali uccisi nella capitale belga prima dell’inizio dell’incontro, da un uomo che ha poi rivendicato l’atto terroristico a nome dell’Isis. Il pubblico è trattenuto all’interno dello stadio Re Baldovino.