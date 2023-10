Trovato morto Álvaro Prieto, il calciatore 18enne del Córdoba scomparso da giorni

In Spagna è tragico l’epilogo della ricerca di Álvaro Prieto, 18enne calciatore spagnolo militante nelle giovanili del Córdoba Fc, di cui si sono perse le tracce giovedì scorso presso la stazione ferroviaria Santa Justa di Siviglia: il corpo del ragazzo, che aveva trascorso la serata precedente in compagnia di amici, è stato ritrovato stamattina tra due vagoni di un treno, nei pressi della stazione stessa.

Le ultime informazioni certe sul giovane, date dalle immagini delle telecamere di sicurezza di Santa Justa, lo ritraevano mentre lasciava la stazione, giovedì mattina: stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, Prieto quel giorno aveva intenzione di tornare da Siviglia a casa propria, a Cordoba.

Avendo perso il treno per cui aveva un biglietto valido, avrebbe cercato di salire su un secondo convoglio, dal quale però è però fatto scendere in quanto sprovvisto del ticket corrispondente. Non è chiaro cosa sia successo in seguito: la polizia sta indagando.

Secondo le autorità, il treno tra i cui vagoni è stato trovato il corpo del ragazzo è rimasto fermo per riparazione in un’officina della stazione dallo scorso agosto. «Purtroppo si conferma una notizia che non avremmo mai voluto dare», ha dichiarato il ceo del Córdoba Fc (squadra militante nella serie C spagnola), Antonio Fernández Monterrubio, "manifestiamo il nostro massimo appoggio alla famiglia».