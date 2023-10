Abdesalem Lassoued, il sospetto attentatore ferito e catturato a Bruxelles

Abdesalem Lassoued, l’uomo sospettato di essere l’autore dell’attentato che ha ucciso due persone ieri sera a Bruxelles, è stato ferito e catturato. Lo ha annunciato la procura federale belga. Ieri il raid al grido 'Allah akbar' aveva colpito a morte con un kalashnikov due tifosi svedesi, e poi la fuga. Al presunto killer era stata respinta una richiesta d'asilo nel 2020.

Nel corso della notte si è svolta un’operazione di polizia rafforzata, guidata da unità speciali, in avenue Huart Hamoir, a Schaerbeek, nel luogo in cui soggiornava Abdesalem Lassoued. Lo ha detto il procuratore federale del Belgio, Frédéric Van Leeuw, in conferenza stampa. «L'intero edificio comprende una ventina di appartamenti ed è stato perquisito per intero, ma il sospettato non è stato trovato», aveva spiegato Van Leeuw, riferendo che «sono state disposte numerose altre operazioni investigative che sono tuttora in corso».

Il caso di Abdesalem Lassoued era sotto esame presso la polizia belga già prima dell’attacco terroristico di ieri sera. E' quanto ha spiegato in una conferenza stampa notturna il ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne. Il presunto attentatore, all’inizio di quest’anno, era stato denunciato da un occupante di un centro d’asilo a Campine (non lontano da Anversa) per minacce via social. Il denunciante aveva inoltre detto alla polizia che Abdesalem era stato già condannato per terrorismo in Tunisia. La polizia giudiziaria di Anversa si era quindi attivata e, prima che avesse luogo l'attentato nel centro di Bruxelles, aveva fissato una riunione sul caso per questo martedì. Nel frattempo le autorità federali avevano indagato sul passato dell’uomo in Tunisia, scoprendo che la condanna era legata a reati comuni e non al terrorismo. Questo dato, ha sottolineato Van Quickenborne, aveva fatto in modo che il caso non fosse trattato come «minaccia concreta o imminente».