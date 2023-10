Greta Thunberg fermata a Londra durante proteste

Greta Thunberg è stata fermata a Londra durante una manifestazione a margine di una conferenza su petrolio e gas. Diverse centinaia di manifestanti hanno interrotto il primo giorno dell’Energy Intelligence Forum, un evento che vede riuniti i dirigenti dell’industria del petrolio e del gas nella capitale britannica, bloccando gli ingressi all’hotel InterContinental dove si svolge l’evento. Greta è stato arrestata a metà giornata da due agenti di polizia e caricata su un cellulare. Non è la prima volta che Thunberg partecipa ad azioni di protesta che le costano multe e fermi di polizia: a Malmo, in Svezia, e in Germania in occasione di una manifestazione contro l’uso del carbone. In un comunicato la polizia londinese, senza fare alcun riferimento a Greta, si è limitata a parlare di 20 arresti per ostruzione delle strade pubbliche. "Dietro queste porte chiuse (...) politici senza statura concludono accordi e compromessi con i lobbisti del distruttivo settore dei combustibili fossili», ha denunciato Greta Thunberg durante una conferenza stampa prima del fermo.

Al suono di una cinquantina di tamburi, i manifestanti hanno gridato durante la mattinata «stop al petrolio, stop al gas!» o anche «niente può fermarci, un altro mondo è possibile!». Uno striscione con la scritta «I pesi massimi del petrolio I manifestanti hanno denunciato anche il fatto che il presidente della COP28, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima, in programma dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai, è anche il capo della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, Sultan al- Jaber. "Sappiamo che i lobbisti dei combustibili fossili corrompono le procedure COP da decenni», ha detto Greta Thunberg prima del suo arresto, per la quale la scelta di questo presidente «mostra molto, molto chiaramente» la mancanza di ambizione dei vertici che, secondo lei, non possono «portare a una drastica riduzione delle emissioni di CO2».