Si traveste da donna, rapisce una bambina all’uscita da scuola e la violenta per ore

A febbraio, Andrew Miller, che si identifica anche come Amy George, ha offerto un passaggio verso casa ad una bambina delle elementari. Contrariamente alle sue intenzioni dichiarate, ha portato la piccola alla sua abitazione, dove l'ha rinchiusa e abusato di lei per ben 27 ore. Lo riferisce la Bbc.

La vittima, che non conosceva Miller, ha raccontato di essere stata avvicinata da una persona che apparentemente sembrava una "donna in auto". Avendo freddo e non percependo una minaccia immediata, ha accettato il passaggio.

Il giudice, durante il processo all'Alta Corte di Edimburgo, ha denunciato la gravità unica e "profondamente depravata" del crimine, sottolineando l'impatto devastante che ha avuto sulla vittima, sulla sua famiglia e sulla comunità.

Dopo che Miller si è addormentato la seconda notte del sequestro, la bambina è riuscita a scappare e a chiamare il numero di emergenza locale.

Miller, in fase di transizione da maschio a femmina al momento del suo arresto, è stato poi condannato a 20 anni di carcere, non solo per il rapimento e l'aggressione sessuale, ma anche per il possesso di materiale pedopornografico. Sarà detenuto in una prigione maschile, seguendo le recenti linee guida per prigionieri transessuali che hanno commesso reati sessuali.