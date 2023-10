Guerra in Medio Oriente. La battaglia si sposta a Gaza, Israele: "Colpiti oltre 100 obiettivi di Hamas"

E'salito a 13 il numero dei morti, tra cui 5 minori, negli scontri di ieri tra palestinesi ed esercito israeliano nel campo profughi di Nur al-Shams, vicino a Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della sanità dell'Anp, citato dai media israeliani. Tra le vittime anche 5 minori. Un agente della polizia di frontiera, aggiunge Haaretz, è stato ucciso nell'esplosione di un ordigno durante uno scontro a fuoco, 10 sono rimasti leggermente feriti. L'esercito israeliano ha annunciato ieri di aver colpito nella zona un gruppo di miliziani armati con un drone.

Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto è attualmente chiuso e non si registrano movimenti nel luogo. Lo fanno sapere fonti locali all'ANSA secondo cui permane il divieto israeliano di far entrare per ora gli aiuti umanitari.