Dramma negli Stati Uniti, studente modello di 13 anni uccide la madre: dormiva accanto alla bimba di pochi mesi

Uno studente modello di 13 anni ha ucciso la madre, che stava dormendo accanto alla culla della figlia, nata da appena quattordici giorni, poi ha chiamato la polizia e confessato l’omicidio. E’ successo a Hialeah, Florida: quando la polizia è arrivata nell’abitazione, ha trovato la donna in un lago di sangue, senza vita, pugnalata più volte alla gola. Nella culla c'era la piccola, addormentata. Derek Rosa non ha opposto resistenza, si è scusato con gli agenti per quello che aveva fatto, ma non ha spiegato perchè avesse ucciso la madre. L’omicidio ha sconvolto il quartiere: Rosa è uno studente di scuola media che aveva conquistato una serie di premi ed era apparso sempre molto calmo e attaccato alla famiglia. Non risulta avere avuto problemi mentali. In una foto di poche settimane fa, il ragazzino era apparso assieme al patrigno mentre accarezzava il pancione della madre. Tutti e tre, per l’occasione, avevano indossato una maglietta rosa, per celebrare l’imminente nascita della bambina. Rosa è stato prima portato nel carcere giovanile, poi in ospedale dopo aver cercato di togliersi la vita.