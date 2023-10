Tensione altissima in Medio Oriente, attacco agli aeroporti di Damasco e Aleppo e raid notturni. Evacuate 14 comunità israeliane al confine col Libano

Un attacco aereo sarebbe stato condotto dall’esercito israeliano sugli aeroporti di Damasco ed Aleppo: i bombardamenti hanno messo fuori servizio i due principali aeroporti della Siria. A Damasco sono morte due persone. Il tutto a poche ore dall'annuncio delle Forze di Difesa israeliane del lanciato un attacco aereo su un complesso sotterraneo appartenente ad Hamas nella moschea di Al-Ansar, a Jenin, in Cisgiordania. La moschea, secondo quanto reso noto dall’Idf, nascondeva una cellula terroristica che stava organizzando un attacco imminente.

I raid

«Oltre cinquanta morti» nei raid notturni di Israele nella Striscia di Gaza. Lo rende noto Hamas. L’esercito israeliano ha annunciato da ieri l'intensificarsi degli attacchi sulla Striscia. Intanto, le sirene di allarme per la ripresa del lancio dei razzi da Gaza sono risuonate nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv.

L'evacuazione di massa

L’esercito israeliano e il ministero della Difesa, intanto hanno annunciato la decisione di evacuare altre 14 comunità israeliane a ridosso del confine con il Libano dove la tensione per i razzi degli Hezbollah e delle altrefazioni palestinesi è oramai altissima. Già la settimana scorsa è stata avviata l’evacuazione di 28 altre comunità e della di Kiryat Shmona.

La trattativa di Biden e le difese a stelle e strisce

«Sto parlando con Israele». Così ha risposto Joe Biden ai giornalisti al seguito se gli chiedevano se «stesse incoraggiando gli israeliani» a posticipare l’invasione di Gaza come suggerito da una sua dichiarazione di venerdì, poi corretta dalla Casa Bianca.

Il Pentagono, intanto, ha annunciato il dispiegamento di sistemi di difesa «in tutto» il Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno annunciato un rafforzamento della loro presenza militare in Medio Oriente a causa della «recente escalation da parte dell’Iran e delle sue forze affiliate» nella regione. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha annunciato che saranno schierati in tutta la regione «un sistema di difesa antimissile ad alta quota (THAAD) e diverse batterie di missili terra-aria Patriot» e altri mezzi militari sono stati collocati in uno stato di «pre-schieramento».