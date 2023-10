Il ministro Crosetto in Libano: "Tutti al lavoro per evitare escalation del conflitto"

«Tutti dobbiamo lavorare perchè non ci sia un’escalation, un peggioramento del conflitto. Sarebbe drammatico se queste vicende infiammassero il mondo islamico e scatenassero una nuova guerra tra occidente e islam». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in Libano per fare visita ai militari italiani e incontrare alcuni rappresentanti delle istituzioni. «E' la prima volta - ha spiegato Crosetto ai microfoni di Rainews 24 - che vedo un attivismo così corale per evitare che la situazione peggiori. I paesi hanno capito che più che lamentarsi per gli incendi che divampano è meglio buttare acqua sul fuoco».