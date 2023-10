Tensione sempre alta in Medio Oriente, 17 morti per le bombe nel nord di Gaza. Israele: "Nessuna tregua durante i negoziati sugli ostaggi"

Almeno 17 persone sono rimaste uccise stamane in un bombardamento israeliano nell’affollato rione di Jabalya, a nord di Gaza. Lo riferisce il ministero degli Interni di Gaza, secondo cui si tratta di membri del clan familiare el-Batash, parenti di uno dei leader politici della Jihad islamica. A quanto pare, secondo testimoni sul posto, sotto le macerie ci sono altre vittime. Fonti locali aggiungono che gli abitanti di Jabalya hanno finora ignorato i ripetuti appelli giunti dalle forze armate di Israele di spostarsi nel sud della Striscia, oltre il Wadi Gaza.

Israele: "Nessuna tregua durante negoziati su ostaggi'

Non ci sarà «nessun cessate il fuoco" a Gaza mentre Usa e Qatar lavorano per liberare gli oltre 200 ostaggi detenuti da Hamas nell’enclave assediata: lo ha detto alla Cnn un portavoce dell’esercito israeliano, Jonathan Conricus. Il funzionario ha affermato che «non erano a conoscenza» delle richieste degli Stati Uniti per un rinvio della prevista operazione di terra di Israele a Gaza, aggiungendo che sia Israele sia gli Stati Uniti vogliono che tutti gli ostaggi vengano rilasciati «il più rapidamente possibile». «Non si può permettere che gli sforzi umanitari abbiano un impatto sulla missione di smantellare Hamas», ha sottolineato.

Colloqui Iran-leader di Hamas su sviluppi situazione a Gaza

Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha discusso degli ultimi sviluppi riguardo alla situazione a Gaza con Ismail Haniyeh, presidente dell’ufficio politico di Hamas e tra i suoi più importanti leader. Lo rende noto l’agenzia di stampa Irna, aggiungendo che i due hanno esaminato «tutte le possibili vie per porre fine ai crimini dei sionisti».