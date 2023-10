E' morta Wanda Poltawska, la "sorellina" di Karol Wojtyla

E’ morta, all’età di quasi 102 anni, Wanda Poltawska, amica fraterna di San Giovanni Paolo II. Nata nel 1921 era medico psichiatra e con la famiglia amica da lunga data di Karol Wojtyla. Nel 2009, ricorda Acistampa, aveva reso pubbliche le lettere che negli anni aveva ricevuto dal Papa, che fanno parte di una intensa corrispondenza intercorsa tra la Poltawska e Wojtyla nell’arco di 55 anni.

Ancora più suggestivo il libro scritto dalla stessa Wanda che racconta in prima persona l’incontro con Karol Wojtyla che diverrà sua guida spirituale e amico fraterno, tanto che tra loro si chiamavano fratello e sorella.

Wanda Poltawska è una delle persone che sono state più vicine a Giovanni Paolo II, lo ha ascoltato e consigliato, è stata presente nel momento della sua morte.

I due si erano conosciuti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Diventati amici, collaborarono in numerose iniziative insieme. Prima a Cracovia, nelle attività culturali e sociali della diocesi, soprattutto per i problemi della famiglia; e, dopo l’elezione di Karol Wojtyla a Pontefice, a Roma, dove Poltawska divenne membro del «Pontificio Consiglio per la famiglia», consultore del «Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari» e membro della «Pontificia Accademia per la vita». L’amicizia con Wojtyla si era rafforzata anche da un miracolo di Padre Pio che guarì la donna da un tumore. Era il 1962 e fu proprio Karol Wojtyla a scrivere una lettera a Padre Pio.