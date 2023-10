Erdogan: i miliziani di Hamas liberatori, non terroristi. Salvini: parole gravi, convocare l'ambasciatore turco

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di considerare Hamas come «liberatori» che lottano per la propria terra e ha deciso di annullare il progetto di una visita in Israele.

L'uomo forte di Ankara ha denunciato come «disumana» la guerra dello stato ebraico contro Gaza. «Avevamo un progetto per andare in Israele, ma è stato cancellato, non andremo» ha detto Erdogan ai parlamentari del partito al governo.

«Io nella mia vita una sola volta ho stretto la mano a un certo Neyanyahu. Dove? A casa nostra, per educazione (Centro culturale turco di New York lo scorso settembre ndr)» ha detto Erdogan annunciando la cancellazione dei preparativi per il viaggio, annunciato nei mesi scorsi nell’ambito del processo di riavvicinamento tra i due Paesi andato avanti per due anni. «Avevamo buone intenzioni, ma sono state tutte mandate in malora. Avevamo in programma di andare in Israele, ma non ci andremo. La metà delle vittime palestinesi sono bambini, cui vanno aggiunte donne e anziani. Un massacro che sta raggiungendo le dimensioni di un genocidio», ha aggiunto.

Salvini: parole Erdogan gravi, Tajani convochi ambasciatore

Le parole del presidente turco Erdogan su Hamas «sono gravi e disgustose e non aiutano la de-escalation». Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che aggiunge: "Proporrò al collega Tajani di inviare protesta formale e di convocare l’ambasciatore della Turchia». Lo rende noto in una nota lo staff del vicepremier.

Salvini ha chiesto di convocare l’ambasciatore turco dopo le parole di Erdogan su Hamas? «Ascolterò le idee e le posizioni del vicepremier ma per quanto riguarda la posizione del governo italiano, Hamas è un’organizzazione terroristica». Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i cronisti.