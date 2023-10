Israele: il comando centrale di Hamas è nell'ospedale di Gaza, accuse documentate con foto aeree e registrazioni audio

Il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha sostenuto che «Hamas utilizza gli ospedali di Gaza per tenere nascosta un’intera infrastruttura di comando e controllo e come rifugio per i terroristi e i loro comandanti». Non solo: ha sostenuto che, secondo le informazioni dell’intelligence in possesso di Israele, «c'è carburante negli ospedali di Gaza e Hamas lo sta usando per alimentare le sue infrastrutture» (Israele finora ha sistematicamente rifiutato l’ingresso di carburante a Gaza perchè sostiene che alimenta i ventilatori che immettono ossigeno nei tunnel scavati da Hamas nei sotterranei di Gaza).

Hamas-ISIS is sick. They turn hospitals into headquarters for their terror. We just released intelligence proving it. Here it is: pic.twitter.com/F82OxaIPN6 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2023

Hagari ha documentato le accuse con una serie di foto aeree, registrazioni audio e una ricostruzione al computer di come sarebbe il dispositivo installato da Hamas negli ospedali di Gaza, in particolare a Shifa, nella città di Gaza, l’ospedale più grande della Striscia: si tratterebbe di una complessa rete di tunnel e locali nel seminterrato dell’ospedale in cui si trova un sofisticato centro di comando e controllo dell’organizzazione palestinese.

Hamas «sta usando cinicamente gli ospedali di Gaza come rifugio per camuffare le sue complesse operazioni terroristiche. Non sta usando solo gli ospedali, ma anche le scuole e altri luoghi sensibili», ha aggiunto Hagari, secondo il quale dopo gli attentati del 7 ottobre «centinaia di terroristi hanno fatto irruzione nell’ospedale Shifa per nascondersi». Di fatto dunque in questo modo «Hamas non solo mette in pericolo la vita dei civili israeliani, ma utilizza anche civili innocenti come scudi umani». «Shifa non è l’unico ospedale (utilizzato in questo modo;ndr), è uno tra tanti. I terroristi di Hamas operano all’interno degli ospedali proprio perchè sanno che le forze di difesa israeliane distinguono tra terroristi e civili». Ma Hagari ha sottolineato che «quando le strutture mediche vengono utilizzate per scopi terroristici, rischiano di perdere la protezione contro gli attacchi in conformità con il diritto internazionale».

Ma Hamas ha respinto le accuse giunte oggi da Israele. «Si tratta di menzogne», ha affermato un suo dirigente, Izzat al-Rashek, citato dai media israeliani. «Nelle vicinanze dell’ospedale ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele di compiere in quel posto un nuovo massacro».