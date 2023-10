Conflitto in Medio Oriente, l'accusa lanciata dall'Iran: “Gli Stati Uniti rallentano il cessate il fuoco”

«Gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei hanno creato ostacoli sulla strada del cessate il fuoco a Gaza e questo è un crimine»: lo ha detto il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, sottolineando che «i calcoli di Washington nella regione si sono rivelati completamente sbagliati e gli Stati Uniti non raggiungeranno mai i loro obiettivi di creare un nuovo Medio Oriente».

«Gli americani ci chiedono di non intraprendere alcuna azione, mentre forniscono ampio sostegno al regime sionista, il che non ha senso», ha aggiunto in un’intervista ad Al Jazeera. Washington ha ricevuto la risposta ai suoi messaggi all’Asse di Resistenza sul terreno e sul campo di battaglia in modo pratico e trasparente, ha commentato riferendosi all’attacco terrestre israeliano contro Gaza, che ha definito «un fallimento».