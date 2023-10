Gli Usa vogliono fabbricare una bomba atomica 24 volte più potente di quella di Hiroshima

L’esercito americano ha annunciato di voler cominciare la ricerca per la produzione di una bomba nucleare 24 volte più potente di quella sganciata su Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo riportano i media Usa, secondo cui il Pentagono vuole ottenere l'approvazione e i finanziamenti del Congresso per realizzare una variante moderna della bomba nucleare: una scheda informativa del dipartimento della Difesa afferma che la nuova arma, denominata B61-13, avrebbe una potenza esplosiva simile ai 360 kilotoni di Tnt della bomba B61-7.

«L'annuncio riflette un contesto di sicurezza in evoluzione e le crescenti minacce da parte di potenziali avversari», ha affermato il vice segretario alla Difesa per la politica spaziale John Plumb. Il piano arriva quasi un anno dopo la pubblicazione della Nuclear Posture Review del Pentagono, che invitava gli Stati Uniti a modernizzare le proprie scorte nucleari ormai obsolete, con la Cina pronta a possedere almeno 1.000 testate entro il 2030. «In un momento di crescenti rischi nucleari, una strategia di ristrutturazione parziale non è più utile ai nostri interessi - afferma il rapporto - Dobbiamo sviluppare e mettere in campo scorte equilibrate e flessibili in grado di tenere il passo con le minacce». La B61-13 sarebbe realizzata con testate riutilizzate da bombe più vecchie e progettata per attaccare «obiettivi militari più difficili e di vasta area». E dovrebbe anche "includere le caratteristiche moderne di sicurezza, protezione e precisione» della B61-12 dell’era Obama.