Hamas attacca l'Italia: "Hanno scelto di stare dalla parte sbagliata con Israele". La replica di Tajani: "Accuse false, difendiamo la Palestina"

"Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. Noi siamo un popolo sotto occupazione. Cerchiamo la nostra indipendenza, la libertà e la dignità. Non abbiamo intenzione di fare del male a nessuno. Ma è un errore scegliere di muoversi contro il diritto internazionale, contro il diritto umanitario internazionale e cercare di sostenere Israele non solo politicamente e diplomaticamente, ma anche militarmente, mobilitando i soldati italiani nella parte orientale del Mediterraneo. E’ un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti nell’aggressione contro il nostro popolo". Queste le parole di Basem Naim, ex Ministro della Sanità di Hamas a Gaza, ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi, sulla posizione del governo italiano.

La replica di Tajani: "Da Hamas false accuse sull'Italia

"Le accuse di Hamas sull'Italia "aggressore" dei palestinesi è un palese falso. Mi pare invece che noi stiamo aiutando il popolo palestinese visto il materiale che è arrivato in Egitto ieri e oggi. Stiamo insistendo con Israele affinché sia risparmiato il popolo palestinese. Siamo contro Hamas perché è una organizzazione terroristica e criminale".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Torino. «Noi difendiamo il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato ma non diremo mai che siamo amici di Hamas. Condannare il terrorismo di Hamas significa dire la verità», ha aggiunto.