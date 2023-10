Parigi, minaccia i passanti in stazione: donna ferita all'addome dalla Polizia

La donna a cui la polizia ha sparato alla stazione Bibliotheque Francois-Mitterand a Parigi è stata ferita all’addome e portata in ospedale. Sarebbe in prognosi riservata.

Secondo Bfmtv, la principale rete allnews di Francia, la donna era stata segnalata da diverse persone presenti all’interno della stazione parigina. Secondo le testimonianze fornite alla polizia, la donna proferiva minacce: è stata quindi isolata all’interno della stazione evacuata e chiusa al pubblico intorno alle 8:30. La donna non ha obbedito alle richieste della polizia. Temendo per la loro sicurezza, le forze dell’Ordine hanno quindi aperto il fuoco.