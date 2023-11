Matthew Perry era "pulito", la star di Friends "non aveva Fentanyl e metanfetamine in corpo"

Matthew Perry, la star di Friends trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles, era «pulito» di sostanze come il Fentanyl e le metanfetamine, secondo i risultati preliminari delle analisi del coroner di cui afferma di essere entrato in possesso il sito Tmz. Altri test tossicologici sono in corso e i risultati non si avranno prima di quattro-sei mesi, sostiene Tmz. In casa dell’attore, secondo quanto reso noto quando è stato scoperto il corpo, la polizia non ha trovato sostanze stupefacenti. C'erano però vari farmaci nelle loro boccette tra cui ansiolitici e anti-depressivi prescritti con ricetta medica. Perry, sempre secondo i siti di gossip, era stato visto (e fotografato) con una amica non identificata 24 ore prima di morire: «Sembrava di buon umore ed era così intento nella conversazione che a malapena aveva toccato quel che era sul piatto». Due settimane fa avevano parlato con lui i co-creatori di Friends, Marta Kauffman e David Crane: «Stava bene, era di buon umore. Non sembrava che avesse pesi sulle spalle», hanno detto i due al programma Today: «Era in una buona posizione: ecco perché tutto questo sembra ingiusto».