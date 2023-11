La tempesta Ciaran si abbatte sull'Europa: sette morti. In Belgio ha perso la vita un bambino di cinque anni

Almeno sette persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite a causa degli effetti della tempesta Ciaràn che ha colpito l’Europa nordoccidentale con piogge torrenziali e venti fino a 200 km orari. La tempesta ha danneggiato abitazioni e cose, costringendo molte scuole a chiudere e diverse compagnie aeree e ferroviarie a sospendere i servizi. Un camionista è stato ucciso dalla caduta di un albero nel dipartimento dell’Aisne, nel nord della Francia, dove un blackout ha interessato più di 1,2 milioni di persone nel Paese, circa la metà della popolazione della Bretagna. Sempre in Francia un uomo di 70 anni è morto a Le Havre dopo essere caduto dal balcone per il forte vento. In Spagna una donna è rimasta uccisa a causa della caduta di un albero nel centro di Madrid, tre persone sono rimaste ferite.

Due i morti in Belgio, tra cui un bambino di cinque anni, colpito dalla caduta di un ramo che si è spezzato per il forte vento. L’altra vittima è una donna tedesca di 64 anni che si trovava in visita in Belgio. Gravemente ferito un uomo nella città portuale di Anversa per la caduta di un muro. Nei Paesi Bassi una persona è rimasta schiacciata a morte da un albero a Venray, nella provincia meridionale del Limburgo, hanno riferito i media locali. Almeno altre 10 persone sono rimaste ferite in tutto il paese, almeno tre in modo grave. I vigili del fuoco tedeschi infine, hanno riferito che una donna bavarese di 46 anni, che era in vacanza con la famiglia con il marito e i suoi due figli, è stata uccisa dalla caduta di un albero mentre faceva un’escursione vicino a Rammelsberg nelle montagne dell’Harz.