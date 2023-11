Al Pacino pagherà 30mila dollari al mese alla fidanzata Noor Alfallah per il mantenimento del figlio

Al Pacino pagherà alla fidanzata Noor Alfallah 30mila dollari al mese per il mantenimento del figlio. Lo rivela il New York Post, precisando che un giudice di Los Angeles ha accordato alla 29enne anche una somma forfettaria di 110mila dollari da ricevere immediatamente prima di continuare con i pagamenti mensili, più 13mila dollari al mese per un aiuto notturno e un deposito annuale di 15mila dollari per l’istruzione.

Pacino, 83 anni, è diventato padre per la quarta volta ad agosto quando Alfallah ha dato alla luce un maschio, Roman. Nonostante i due siano ancora una coppia, scrive il Nyp, la donna ha chiesto la custodia del figlio a settembre: secondo quanto stabilito dal tribunale, la 29enne avrà la custodia fisica primaria del bambino, e lei e Pacino condivideranno la custodia legale. Non è la prima volta che Alfallah si accompagna ad uomini molto più vecchi di lei: è uscita anche con Mick Jagger per qualche tempo, e poi con Nicholas Berggruen. Pacino - che ha altri tre figli, Julie, 34 anni, con Jan Tarrant, e i gemelli Olivia e Anton, 22 anni, con Beverly D’Angelo - ha definito il neonato un miracolo «molto speciale».