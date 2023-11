Israele rimanda a Gaza migliaia di lavoratori Palestinesi. Il Papa telefona ad Abu Mazen

Israele ha iniziato a rimandare nella Striscia di Gaza «migliaia» di lavoratori palestinesi. Lo hanno constatato i giornalisti dell’Afp e un funzionario palestinese. «Migliaia di lavoratori che erano rimasti bloccati in Israele dal 7 ottobre», il giorno dell’attacco di Hamas sul suolo israeliano che ha scatenato la guerra, «sono stati riportati» a Gaza, ha detto Hicham Adwan, responsabile dei valichi di frontiera di Gaza. Secondo le autorità israeliane, circa 18.500 palestinesi avevano un permesso di lavoro in Israele quando è scoppiata la guerra.

«Nel nord di Israele siamo in stato di massima allerta. Siamo pronti a reagire a qualsiasi evento abbia luogo oggi, o nei prossimi giorni": lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari descrivendo quella che ha definito una «accresciuta attività degli Hebzollah, che ieri nel nord di Israele hanno colpito Kiryat Shmona e Safed, ferendo persone». "L'Iran - ha aggiunto - continua con le sue attività sovversive ed incita i suoi fiancheggiatori inviando loro armi, così come è avvenuto in Ucraina, in Iraq e nello Yemen». «L'Iran - ha affermato - vuole distrarci dalla nostra guerra a Gaza».

«Lancio un appello alle massime autorità Hezbollah affinché diano messaggi di pace a favore di una de-escalation. L’Italia lavora per una de-escalation nel Medio Oriente e questo mio è un appello formale che lancio perché le autorità non gettino benzina sul fuoco e perchè si impedisca un allargamento del conflitto ai paesi confinanti a partire dal Libano» ha detto, invece, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha aggiunto: «lo ribadiamo: l’Italia è sempre per due popoli e due Stati».

Intanto si è tenuta ieri, nel tardo pomeriggio, una telefonata tra Papa Francesco e il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen. Lo conferma all’ANSA la sala stampa vaticana dopo le notizie trapelate ieri sera sui media palestinesi. Secondo l’agenzia Wafa la telefonata ha riguardato «gli ultimi sviluppi in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme» e il Pontefice avrebbe anche espresso tristezza per le vittime civili. Da parte sua, il leader palestinese ha ringraziato Papa Francesco per i suoi sforzi volti a consolidare la pace nella regione e ha sottolineato l’importanza che il Vaticano continui a chiedere un cessate il fuoco.